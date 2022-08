VIDEO – Cremonese-Torino 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Torino, anticipo della terza giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



ANCORA A ZERO – Cremonese-Torino 1-2 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. La prima nel massimo campionato della Cremonese dopo ventisei anni e mezzo è sfortunata, i grigiorossi non riescono a togliere lo zero in classifica. Il Torino sfrutta un’incertezza difensiva e passa al 17′: Nemanja Radonjic tocca per il vicino Nikola Vlasic, conclusione e Matteo Bianchetti se la butta in rete da solo. Inizialmente sembrava autogol, poi è assegnato al croato. A inizio ripresa Radonjic ha la palla del raddoppio, gliela nega Ionut Andrei Radu a mano aperta. Il portiere in prestito dall’Inter poco dopo si oppone a Karol Linetty, lanciato in solitaria, di piede nell’uno contro uno. Raddoppio del Torino rinviato al 65′, con tocco a liberare il troppo solo Mergim Vojvoda e cross basso per il tap-in di Radonjic. I padroni di casa tornano in partita a dieci minuti dal 90′, con un gran sinistro all’incrocio di Leonardo Sernicola. La Cremonese prova l’assalto nel finale, ma il Torino si salva con Vanja Milinkovic-Savic che mantiene l’1-2. Granata primi in attesa del Napoli, mentre la squadra di Massimiliano Alvini martedì sarà ospite dell’Inter.

Video con gli highlights di Cremonese-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.