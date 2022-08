Matri: «Inter, ieri non bei segnali. Errori e venuto a mancare uno su tutti»

Matri trova delle difficoltà emerse nell’Inter ieri contro la Lazio, che danno un campanello d’allarme pesante. L’ex attaccante ha indicato gli errori della squadra di Inzaghi nella diretta di DAZN dopo le gare di Serie A di stasera.

L’ALLARME – Alessandro Matri ha qualche dubbio dopo la partita persa con la Lazio: «Come ho visto l’Inter? Non bei segnali, nel senso che ieri sono venuti a mancare anche i giocatori migliori dell’Inter. Tipo Marcelo Brozovic (vedi pagelle), che ci aveva abituato a prestazioni eccellenti: è sempre l’ago della bilancia, se non gira lui l’Inter fa fatica. Poi ci sono degli errori individuali che determinano il risultato: la partita può cambiare da un momento all’altro, però se tu permetti a Felipe Anderson di colpire di testa indisturbato su lancio da quaranta metri vuol dire che qualcuno ha sbagliato. Non puoi permettertelo».