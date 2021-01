VIDEO – Juventus-Genoa 3-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Hamza Rafia Juventus-Genoa

Juventus-Genoa, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2 dopo i tempi supplementari: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



OLTRE IL 90′ – Juventus-Genoa 3-2 dopo i tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia. Così come l’Inter, a quattro giorni dal derby d’Italia la Juventus deve fare mezz’ora in più per passare il turno. E sì che, dopo ottantaquattro secondi, il rientrante Giorgio Chiellini fa un filtrante per Dejan Kulusevski che sfrutta un buco della difesa rossoblù e non ha difficoltà a sbloccare il risultato. Sembra già finita al 23′, quando Alvaro Morata innescato sul centro-sinistra spiazza Alberto Paleari anche qui con una facile conclusione in area. Il Genoa però non ci sta e ritorna in partita al 28′, cross da destra e colpo di testa di Lennart Czyborra in anticipo su Wesley. Alla Juventus vengono annullati due gol per fuorigioco nel primo tempo, coi bianconeri che fanno ampio turnover. Sono però sorpresi al 74′, quando un gran destro dal limite di Filippo Melegoni supera Gianluigi Buffon per l’inaspettato 2-2. Andrea Pirlo mette dentro Cristiano Ronaldo, ma si va lo stesso ai tempi supplementari. È un quasi sconosciuto, l’aggregato dall’Under-23 Hamza Rafia (franco-tunisino classe ’99, al debutto), a decidere al 105′: si ritrova un pallone vagante in area dopo un rimpallo multiplo e trasforma. Per il Genoa occasionissima per portare il match ai rigori, ma Arthur salva sulla linea su colpo di testa di Ivan Radovanovic. La Juventus attende la vincente di Sassuolo-SPAL di oggi per i quarti. Domenica alle 20.45, invece, ci sarà il derby d’Italia a San Siro. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.