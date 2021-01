Stendardo: Â«Conte sa di dover cercare di vincere. L’Inter non si nascondaÂ»

Stendardo: «Conte sa di dover cercare di vincere. L’Inter non si nasconda»

Guglielmo Stendardo

Stendardo, ex difensore di diverse squadre in Serie A fra cui Atalanta, Juventus e Lazio, ha parlato a Rai Sport dell’Inter. Secondo lui i nerazzurri devono provare a vincere il campionato e Conte dovrà fare di tutto per mantenere la squadra in corsa.

OBIETTIVO CHIARO – Guglielmo Stendardo non ha dubbi: «L’Inter ha un organico assolutamente competitivo per vincere lo scudetto. Antonio Conte sa benissimo che quest’anno, per salvare una stagione compromessa dall’uscita dalla Champions League, deve cercare di vincere lo scudetto. Giocatori come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Arturo Vidal e tutti quelli che ha cercato e su cui è stato accontentato rappresentano un patrimonio importante per una società che non può più nascondersi. L’Inter è una società che quest’anno deve assolutamente, e necessariamente, cercare di vincere lo scudetto, perché ha tutte le carte in regola per farlo. Forse, in alcuni momenti, la fase difensiva anche lì lascia a desiderare: manca l’equilibrio tra la fase offensiva e difensiva. Ma è il miglior attacco e ha trentasette punti, quindi ha tutte le carte in regola».