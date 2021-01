VIDEO – Napoli-Empoli 3-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Napoli-Empoli, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



MOLTO SOFFERTA – Napoli-Empoli 3-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Napoli è l’unica squadra che, sin qui, è riuscita a ottenere l’accesso ai quarti entro il 90′. L’Empoli non sfigura affatto, pur avendo a poche ore dal match tre giocatori più l’allenatore Alessio Dionisi bloccati dall’ASL di Napoli per essere stati a stretto contatto con un positivo. Al 18′ primo vantaggio partenopeo, con un colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo su cross di Hirving Lozano. I toscani pareggiano al 33′, con un gran tiro di Nedim Bajrami imparabile. Non dura però, perché cinque minuti più tardi un errore difensivo favorisce Hirving Lozano che punisce l’Empoli anche lui con una conclusione da fuori. Bajrami, macedone naturalizzato svizzero classe ’99, concede il bis e al 68′ firma la doppietta ancora con una bella esecuzione dai venti metri che rimbalza davanti ad Alex Meret e lo inganna. Ma non basta: al 77′ colpo di testa di Amir Rrahmani, a seguito di un angolo, salvato sulla linea e ribadisce in rete Andrea Petagna. Il Napoli ai quarti sfiderà la vincente di Roma-Spezia della prossima settimana. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.