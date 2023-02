VIDEO – Inzaghi: «Nervosismo in campo? Dzeko primo ad abbracciare Lukaku!»

Simone Inzaghi dopo Inter-Porto terminata sul punteggio di 1-0 su Sky Sport ha analizzato la partita, soffermandosi in particolare sulla discussione in campo tra Edin Dzeko e André Onana. Il tecnico nerazzurro fa da parafulmini al termine della sfida normalizzando quanto successo tra i suoi due giocatori e in occasione della sostituzione, un po’ come la discussione di due settimane fa tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Inzaghi ha poi sottolineato un atteggiamento di Edin Dzeko dopo il gol di Romelu Lukaku.

