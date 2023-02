Borghi: «Inter ha vinto bene, Dzeko protagonista negativo con il Porto»

Stefano Borghi ha commentato su Dazn Night Cup Champions della partita tra Inter e Porto e di alcuni giocatori fondamentali per la squadra di Simone Inzaghi.

STATO DI FORMA – L’Inter si è aggiudicata il primo round contro il Porto, Stefano Borghi ha parlato così del match su Dazn Night Cup Champions: «L’Inter l’ha vinta bene e meritatamente. Non si è fatta trascinare nella partita sporca e ruvida che il Porto voleva. La squadra di Conceicao stava riuscendo nel suo intento, abbiamo visto occasioni da entrambe le parti. Il Porto ha spaventato all’inizio del secondo tempo, poi l’espulsione meritata di Otavio ha cambiato il match. La svolta più grande sono stati i cambi, Gosens ha bloccato Joao Mario che stava spingendo molto ma soprattutto l’aspetto determinante dato da Brozovic e Lukaku. I due non sono stati fattori in questa stagione, ma stanno crescendo di condizione. Il belga ha fatto un gol pesante, si sta ritrovando e sono convinto per le sue capacità personali che può incidere. Brozovic ora permette di riscoprire all’Inter cose che hanno dato tantissimo nel corso degli anni a centrocampo. Dzeko è uno dei più grandi centravanti dell’epoca, ma è stato protagonista negativo oggi. Il diverbio Dzeko-Onana sottolinea il tasto spinoso: il nervosismo latente condizione stabile all’interno del gruppo».