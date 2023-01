VIDEO – Inzaghi: «Inter concentrata e ordinata nonostante il gol, vinta meritatamente»

Simone Inzaghi ha parlato della sfida vinta in trasferta contro la Cremonese 1-2, in rimonta dopo il gol di Okereke. Il tecnico nerazzurro su Inter TV ha sottolineato la bravura della squadra a restare concentrata dopo lo svantaggio iniziale, e precisa nel ribaltare il risultato dopo un’ottima prestazione. Inzaghi guarda già al futuro, in particolare alle prossime due sfide contro Atalanta (in Coppa Italia) e Milan in campionato. Di seguito il video pubblicato sul canale YouTube dell’Inter.

Fonte: Canale YouTube [Inter]