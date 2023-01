Il Monza si è reso protagonista di un risultato clamoroso quest’oggi all’Allianz Stadium contro la Juventus. La squadra di Raffaele Palladino ha vinto per 2-0 e raggiunto un curioso record detenuto precedentemente solo dall’Inter, come riferito da Tuttosport.

IMPRESA – Il Monza ha vinto clamorosamente la sua sfida contro la Juventus con il risultato di 2-0. Nel giro di venti minuti prima Patrick Ciurria poi Dany Mota hanno superato la difettosa difesa bianconera. Come riferito da Tuttosport, la squadra brianzola ha raggiunto un record precedentemente detenuto solamente dall’Inter. Il Monza è la seconda compagine ad aver battuto per due volte alla sua stagione d’esordio in Serie A la Juventus, dopo l’Inter nel 1930. Nella prima occasione Raffaele Palladino ha portato i suoi giocatori a vincere con i bianconeri grazie al gol di Christian Gytkjaer.