VIDEO – Inter Women-Sampdoria 8-8 DTR (3-4), Coppa Italia: gol e highlights

Inter Women-Sampdoria, match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile 2022-2023, si è concluso con il risultato di 8-8 dopo i tiri di rigore (3-4): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Konami Youth Development Centre di Milano (Interello).



SEMIFINALE COL BRIVIDO! – Inter Women-Sampdoria 8-8 dopo i tiri di rigore (3-4) nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Clamoroso ottovolante di emozioni a Interello, dove Inter Women prima dilaga poi si fa raggiungere nel doppio confronto e alla fine avanza ai rigori. La squadra di Rita Guarino, forte della vittoria per 2-3 all’andata, passa dopo cinque minuti con Elisa Polli. A metà primo tempo il punteggio è di 3-0: raddoppia Tabitha Chawinga al 10’, fa tris Ajara Njoya al 23’. Sembra fatta, visti i quattro gol di vantaggio nel complessivo all’intervallo. Invece la Sampdoria riesce in una rimonta assurda, peraltro aiutata da due ex: Alice Regazzoli apre le marcature blucerchiate al 49’, Stefania Tarenzi pareggia al 58’. In mezzo il momentaneo 3-2 di Cecilia Prugna. Quando la Sampdoria segna ancora, al 73′ con Agnese Bonfantini, le due squadre sono in parità con quattro reti di vantaggio sprecate da Inter Women. Si va ai tempi supplementari, dove però non ci sono altri cambi di punteggio. L’epilogo va ai rigori, dove Tarenzi si fa parare il primo tiro da Alessia Piazza ma sbaglia anche Ajara. Esito a oltranza: all’undicesimo rigore Piazza respinge il tiro di Dominika Conc, mentre Mana Mihashi segna il suo. È semifinale (contro la Juventus) per l’Inter, con enorme fatica ma alla fine anche gioia.

Video con gli highlights di Inter Women-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.