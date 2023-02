Smalling all’Inter? Tiago Pinto: «Ha diritto di scegliere. Nei contatti noi chiari»

Smalling è in scadenza di contratto e si è parlato tanto di opzione Inter a parametro zero per sostituire il partente Skriniar. Tiago Pinto, General Manager della Roma, nella conferenza stampa di fine mercato commenta la posizione del difensore inglese.

MOMENTO DI STALLO – La Roma ha in scadenza Chris Smalling, accostato all’Inter, e Stephan El Shaarawy. Al General Manager giallorosso Tiago Pinto viene chiesto di entrambi: «Sono due situazioni diverse, perché la situazione contrattuale è diversa. Smalling è lui che, fino a maggio, ha il diritto di dire quello che vuole fare. Con El Shaarawy è il contrario: è il club che deve dirlo. Io penso che tutti e due i giocatori stanno facendo molto bene, abbiamo dei contatti con il procuratore di Smalling su questa voglia di continuare insieme. Ma penso che tutti capiscano che il mercato, purtroppo, è finito solo oggi: da ora in poi abbiamo il tempo di sistemare le cose, ma non dimentichiamo che l’ultima parola ce l’ha il giocatore. Non è solo responsabilità nostra, siamo stati chiari tutti che la nostra idea è continuare assieme. Dopo vediamo cosa succede».