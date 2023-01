VIDEO – Inter-Verona 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Verona, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



STAVOLTA BASTA UN GOL – Inter-Verona 1-0 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. L’Inter segna subito, gestisce il vantaggio e aggancia la Juventus al terzo posto in classifica. Due minuti e trentasette servono per superare il Verona, con un’incursione di Henrikh Mkhitaryan seguita da un tiro di Roberto Gagliardini murato che diventa buono per il piazzato vincente dai sedici metri di Lautaro Martinez. Terzo gol consecutivo per il Toro dopo il Monza e il Parma in Coppa Italia. Al 41′ Mkhitaryan entra in area da sinistra e calcia col destro, trovando la deviazione col braccio di Isak Hien. Sarebbe rigore, ma l’arbitro Michael Fabbri e il VAR Francesco Fourneau lo ignorano. Il direttore di gara vede invece quando Lautaro Martinez mette la mano sul braccio di Pawel Dawidowicz, prima di segnare con un pregevole pallonetto quello che sarebbe potuto essere il raddoppio al 63′. Il risultato si mantiene in bilico, nonostante il Verona concluda solo con un destro di Ibrahim Sulemana controllato da André Onana. Sfiora l’eurogol Kristjan Asllani, con una battuta dal limite di un soffio a lato. Al triplice fischio la squadra di Simone Inzaghi può festeggiare: va a -1 dal Milan che fra tre giorni peraltro affronterà in Supercoppa Italiana.

Video con gli highlights di Inter-Verona dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.