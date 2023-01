Lautaro Martinez certezza Inter: batte anche il Verona e punta al Milan – CdS

Lautaro Martinez decide anche la partita con il Verona: terzo gol nelle ultime tre gare dopo appena tre minuti. Secondo il Corriere dello Sport, è lui la carta migliore per Simone Inzaghi e puntare alla Supercoppa Italiana contro il Milan.

UNA CERTEZZA – Anche con il Verona, Lautaro Martinez e compagni hanno rischiato qualcosa, lasciando in bilico la partita, ma alla fine il risultato è stato portato a casa. Anche vero, però, che gli ospiti non hanno mai tirato in porta in tutta la gara, ad eccezione di un diagonale di Sulemana. L’Inter aggancia la Juventus e accorcia le distanze dal Milan. In vista della sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan, la certezza si chiama Lautaro Martinez: l’unico a non steccare nelle ultime tre gare. E, non a caso, ha segnato in tutte e 3. Ieri sera ha sbloccato il risultato dopo soli 3’, agganciando la conclusione respinta di Gagliardini e infilando l’angolo lontano di Montipò. Ora, però, il palcoscenico si sposta in Arabia Saudita, a Riyad, per una Supercoppa Italiana assolutamente fondamentale per l’economia della stagione interista.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno