VIDEO – Inter-Udinese 2-1 Primavera: gol e highlights della partita

L’Inter di Cristian Chivu chiude il suo 2022 con una vittoria. I nerazzurri battono l’Udinese per 2-1 e si portano a 11 punti in classifica. Passati in vantaggio dopo 4 minuti, i ragazzi di Chivu si fanno raggiungere da Vivaldo dopo pochi minuti. A decidere il match è Francesco Pio Esposito, entrato nel secondo tempo. L’attaccante nerazzurro si inventa un gran gol e permette all’Inter di raggiungere i 3 punti. Ecco gli highlights del match

Fonte: Canale ufficiale Club [Inter]