VIDEO – Inter, col Seongnam chiude Milito: finale al Mondiale per club

Inter, col Seongnam chiude Milito: finale al Mondiale per club

Diego Milito foto Steindy / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 dicembre 2010. Dieci anni fa i nerazzurri si qualificavano per la finale del Mondiale per club, battendo 0-3 il Seongnam.

SEMIFINALE – Dieci anni fa, nella semifinale del Mondiale per club del 2010, l’Inter si trova di fronte i sudcoreani del Seongnam. Una partita che dovrebbe essere poco più di una formalità per gli uomini di Rafa Benitez. E infatti va proprio così, senza sorprese. I nerazzurri segnano lo 0-1 già dopo tre minuti: Dejan Stankovic ruba palla al limite dell’area dei sudcoreani, e infila in rete con un mancino rasoterra. Al 32′ arriva anche il raddoppio, che porta la firma di Javier Zanetti. Il capitano parte dalla destra e slalomeggia come al solito, servendo poi il filtrante per Diego Milito in area. El Principe si allarga svuotando l’area, e restituisce proprio Zanetti, che calcia in prima battuta trovando lo 0-2. Per il tris definitivo bisogna attendere il 73′. Samuel Eto’o tenta il piazzato dalla sinistra, il portiere respinge, Milito raccoglie e ribadisce in rete. Non poteva del resto esimersi dal segnare l’eroe del Triplete. Nel video YouTube di “FutebolVideosHD” il resoconto della semifinale.