VIDEO – Inter-Sampdoria è la partita di Sanchez (anche dalla panchina)

Inter-Sampdoria chiuderà la stagione nerazzurra. E ancora non si sa per chi sarà domenica di festa a Milano. Intanto la Redazione di Sky Sport in ottica Fantacalcio consiglia il nerazzurro Sanchez. Di seguito il video di un estratto dell’ultima puntata di “Fanta Show” su Sky Sport 24

ULTIMA GIORNATA – La 38ª giornata di Serie A è già iniziata con Torino-Roma (vedi video). L’ultima partita stagionale in casa nerazzurra è Inter-Sampdoria (vedi informazioni). Nel corso dell’ultima puntata di “Fanta Show” su Sky Sport 24, la Redazione di Sky Sport – composta da Mario Giunta in studio con Stefano De Grandis e Davide Polizzi, più Valerio “Fayna” Spinella in collegamento – ha dato i consueti consigli della vigilia. Ormai è tardi per cambiare la propria formazione al Fantacalcio ma proprio il consiglio del Fayna, sull’ultima partita dell’Inter, incuriosisce. Sarà davvero la partita di Alexis Sanchez a San Siro? Magari addirittura l’ultima in maglia nerazzurra, e dalla panchina, a giudicare dalle ultime novità di calciomercato…

