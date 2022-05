Zhang, grande lavoro. Lautaro Martinez? Inter, pensaci bene – Sky

L’Inter domani affronta la Sampdoria e spera nel ko del Milan contro il Sassuolo. In questo caso sarà scudetto. Intanto, intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Padovan dice la sua sulla gestione del Presidente Zhang e non solo.

GESTIONE – L’Inter vuole vincere il secondo scudetto consecutivo. Per farlo servirà battere la Sampdoria domani e poi sperare anche nel ko del Milan a Sassuolo. Intanto, Padovan, analizza il momento dell’Inter e la società. «Zhang sta facendo bene il lavoro di presidente, farsi sentire è importante ed è segno di serietà. Sei in prima fila per incitare tutti per compiere l’ultimo passo bene. Poi è lì perché c’è un progetto e Zhang questo progetto lo vuole portare avanti. Con la Cina certo, non si sa mai, però per ora tutto va avanti. Da quando è tornato a Milano ha lavorato al fianco dei dirigenti in maniera positiva. Non c’è nulla di meglio per squadra e dirigenza di lavorare al fianco con una proprietà presente. Lautaro Martinez è un personaggio controverso. La sua capacità sottoporta non si discute ma ogni tanto si assenta, dorme. Quando sento dire che si può sacrificare dico: “Inter, pensaci bene”. E infatti l’Inter ci sta pensando. Se proprio dovrà cedere un pezzo da novanta forse sceglierà Bastoni e non Lautaro Martinez. Però trovare un centrale bravo e giovane come Bastoni non è facile quanto trovare un nuovo Lautaro Martinez».