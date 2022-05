Inter, oggi allenamento ‘strano’. Molti saluteranno, anche degli storici – Sky

L’Inter si avvicina all’ultimo appuntamento della stagione di domani contro la Sampdoria. La possibilità di vincere lo scudetto c’è ancora e allora le speranze sono vive. Intanto, da Appiano Gentile, le ultime.

ULTIME – Sarà un allenamento diverso quello di oggi ad Appiano Gentile. Come spiega bene Matteo Barzaghi a Sky Sport infatti, molti interpreti dei nerazzurri saluteranno a fine stagione il club campione d’Italia in carica. Vecino, Ranocchi, Vidal, per loro sarà un allenamento ‘strano’ nel senso che saluteranno poi la Pinetina definitivamente. Ranocchia è all’Inter da 10 anni e dunque lascerà un pezzo importante della rosa, sia dentro sia fuori dallo spogliatoio. Per quanto riguarda invece la partita di domani, Inzaghi ha ancora qualche dubbio. Dzeko sembra avanti nella testa del tecnico ma occhio a Sanchez, possibile outsider.

Fonte: Sky Sport