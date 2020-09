VIDEO – Inter, un ritorno indimenticabile: col Tottenham la riprende Vecino

Vecino Inter-Tottenham

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 18 settembre 2018. Nella data che segna il ritorno in Champions League, i nerazzurri battono il Tottenham grazie a una rimonta epocale. La firma, ancora una volta, è dell’uruguaiano Vecino.

RIPRESA – Il 18 settembre 2018, oltre sei anni dopo l’ultima volta, l’Inter torna a giocare in Champions League. Un ritorno nel segno di Matias Vecino, che a Roma il 20 maggio segna il gol del 2-3 sulla Lazio. Gol decisivo per la vittoria, e che sentenzia il quarto posto nerazzurro (proprio a sfavore dei biancocelesti). E per il ritorno dell’Inter nell’Europa migliore c’è il Tottenham, ospite d’onore a San Siro. I nerazzurri non si intimoriscono, e affrontano gli inglesi a testa alta. Una partita controllata alla grande dagli uomini di Luciano Spalletti ma, come spesso succede, il fato del calcio guarda dall’altra parte. E infatti al 53′ è il Tottenham a passare in vantaggio. La firma del vantaggio è del futuro interista Christian Eriksen, che batte Samir Handanovic con un tocco liftato dal limite. Un risultato che penalizza troppo l’Inter, che inizia quindi a spingere per il pareggio, trovandolo solo alla fine. All’85’ Kwadwo Asamoah traccia un cross a uscire dalla sinistra, e dal limite Mauro Icardi piazza un bellissimo tiro al volo. Niente da fare per il portiere: 1-1 e palla al centro. Il pareggio galvanizza San Siro che non si accontenta, e trascina gli undici in campo. E al 92′ arriva l’epilogo, ormai storico: calcio d’angolo dalla destra, tocco di testa di Stefan de Vrij per Matias Vecino, che ancora di testa incrocia per il 2-1. Nel video YouTube dell’Inter riviviamo la rimonta storica dei nerazzurri: