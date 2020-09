Bucchioni: “Vidal-Inter? Cessioni urgenti, ma ci sarà contro la Fiorentina”

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha fatto il punto sull’affare Arturo Vidal nel consueto editoriale per “Tuttomercatoweb.com”. L’arrivo del cileno sembra bloccato dalle cessioni: l’Inter ha bisogno di sfoltire prima di poterlo accogliere

OBIETTIVO – È l’imperativo della sessione di mercato in tempi di pandemia e crisi finanziaria: vendere prima di comprare. Vale per tutte le squadre, Inter non esclusa. Ma per i nerazzurri, quest’anno, la situazione è quasi paradossale: trentuno giocatori in rosa (dando per fatta la cessione di Lucien Agoumé allo Spezia) sono davvero troppi e alcuni di questi stanno bloccando l’arrivo di Arturo Vidal. Secondo Enzo Bucchioni, tuttavia, questo non dovrebbe impedire all’Inter di presentarsi col vestito migliore all’esordio in campionato: “Facile per l’Inter presentarsi con Vidal sabato 26 settembre contro la Fiorentina. Per il cileno è tutto fatto, l’Inter deve soltanto chiudere alcuni giocatori in uscita (sono diversi) e poi Vidal arriverà alla Pinetina per riabbracciare Antonio Conte. Dicevamo che non c’è problema, l’Inter, come sappiamo, debutterà in campionato con una settimana di ritardo“.

