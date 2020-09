Pedullà: “Suarez-Inter? Solo con una certa uscita. Esposito non in B”

Pedullà ritiene poco probabile che Suarez vada all’Inter: dovrebbe esserci un’uscita troppo importante, a differenza di quanto scritto stanotte dal Mundo Deportivo (vedi articolo). Il giornalista, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha poi escluso l’ipotesi SPAL per Esposito.

COMPLICATO – Alfredo Pedullà non crede alle voci su Luis Suarez: «L’opzione Inter potrebbe essere un’opzione soltanto se partisse un big, quel big (Lautaro Martinez, ndr). Altrimenti l’Inter prende una quarta punta e, se può, va a prendere N’Golo Kanté dopo gli esuberi: Antonio Candreva, Sebastiano Esposito, Dalbert Henrique, Andrea Ranocchia e tutti questi. Esposito? Non lo so, ogni giorno ne cambia una. A me risulta, per esempio, che il Parma lo voglia e che il Crotone ci abbia provato. Ci sono tante situazioni e ancora non è chiara: poi magari va in Serie B, ma io in B (alla SPAL, ndr) non ce lo vedo».