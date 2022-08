VIDEO – Inter riflette sulla cessione di Gosens: tre profili sondati per sostituirlo

Robin Gosens può lasciare l’Inter dopo appena sette mesi. L’offerta del Bayer Leverkusen porta ad alcune riflessioni, in particolare sui possibili sostituti. Sono tre i profili mancini sondati in queste ore. Di seguito il video con l’intervento del collega Luca Marchetti per Sky Sport

