Balotelli cambia squadra dopo la lite con Montella: l’ex Inter vola in Svizzera

Balotelli non sarà più un giocatore dell’Adana Demirspor. Terminata l’esperienza in Turchia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex attaccante dell’Inter ha trovato l’accordo con il suo nuovo club.

NUOVO CAPITOLO – Mario Balotelli termina l’esperienza in Turchia dopo 18 gol in 31 presenze totali. Che sia stata decisiva o meno la lite con Vincenzo Montella non è dato saperlo, ma quel che è certo è che l’ex attaccante dell’Inter non sarà più un giocatore dell’Adana Demirspor. L’attaccante, difatti, oggi è atteso in Svizzera per firmare il suo nuovo contratto con il Sion. Oggi le visite mediche e la firma sul contratto con il club svizzero.