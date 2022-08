Alvini: «Sconfitta esagerata contro l’Inter! Abbiamo regalato un gol»

Alvini ammette la superiorità dell’Inter ma si sofferma a parlare soprattutto del risultato a detta sua esagerato per quanto visto in campo. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

NON CI STA – Massimiliano Alvini in conferenza stampa parla così di Cremonese-Inter: «In gran parte il risultato l’abbiamo determinato noi. L’Inter è partita molto forte, ma lo sapevamo, poi nel momento in cui eravamo riusciti a mettere la partita sul binario giusto su una palla gol nostra clamorosa, preparata in allenamento per far calciare un porta Quagliata, abbiamo sbagliato il gesto tecnico e abbiamo regalato la palla a loro. Purtroppo questo può succedere. La sconfitta nelle dimensioni è esagerata per tutto quanto siamo riusciti a produrre. Abbiamo avuto più occasioni per riaprirla sul 2-0, nel complesso abbiamo giocato una buona partita contro una squadra costruita per obiettivi diversi dal nostro. Se la partita non è stata in bilico è perché siamo stati noi a non essere stati capaci di riaprirla concretizzando le occasioni. Ripeto, contro una squadra forte, la Cremonese ha fatto una buona partita, creando molto e regalando all’Inter due situazioni gol evitabili. Il nostro miglioramento passa da questi aspetti. Per quanto riguarda la classifica dico che il campionato è lungo, noi abbiamo un obiettivo e non siamo lontani. Il primo gol è stato un nostro regalo, non un contropiede subito. Sulla seconda rete abbiamo sbagliato un passaggio filtrante e l’Inter ci ha punito sulla transizione ma la nostra identità è ben definita».