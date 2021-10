VIDEO IN – Zanetti arriva a San Siro per Inter-Juventus: bagno di folla

Javier Zanetti è arrivato in questi minuti a San Siro per assistere dal vivo a Inter-Juventus. Il vicepresidente nerazzurro è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla, come mostra il video girato dal nostro inviato Roberto Balestracci.

UN CAPITANO – Cori e bagno di folla per l’arrivo di Javier Zanetti a San Siro. Il vicepresidente nerazzurro è appena giunto allo stadio per assistere dal vivo a Inter-Juventus, big match in programma alle 20.45. Zanetti è stato accolto dal coro che lo ha celebrato (e lo celebra tutt’ora) a lungo: “Un Capitano, c’è solo un Capitano…“. Di seguito, il video girato dall’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci.