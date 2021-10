FOTO – Inter-Juventus, pronta la prima maglia: in campo in nerazzurro

Ufficiale la scelta della maglia per Inter-Juventus di questa sera. Come mostrano le prime foto che arrivano dallo spogliatoio di San Siro, i giocatori saranno in campo questa sera con la prima maglia.

NERAZZURRI – Inter-Juventus in nerazzurro. Questa la scelta per il big match di questa sera. Come mostrano le immagini pubblicate dal profilo Twitter ufficiale della società, la squadra sarà in campo con la prima maglia. Nelle foto si può godere di alcuni dettagli delle divise in particolare di Marcelo Brozovic, Nicolò Barella ed Edin Dzeko.