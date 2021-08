VIDEO IN − Dzeko lascia il Coni e si dirige verso il ritiro dell’Inter

Edin Dzeko ha terminato le visite per l’idoneità sportiva al Coni e si dirigerà ad Appiano Gentile per conoscere la squadra e iniziare ad allenarsi con l’Inter

VERSO APPIANO GENTILE − Continua il Dzeko day, con l’attaccante bosniaco scelto dall’Inter per sostituire Romelu Lukaku. Dopo l’arrivo a Linate e le visite mediche di rito all’Humanitas, il giocatore ex Roma ha svolto anche la prova di idoneità presso il Coni. Prima di andare in sede per firmare il nuovo contratto con il club campione d’Italia, il centravanti di Sarajevo si recherà ad Appiano Gentile per conoscere la squadra. Di seguito il video di Dzeko che lascia il Coni, dall’inviato di Inter-News-it sul posto Roberto Balestracci.