Pastorello stravede per Lukaku: «Insieme fino al 2023. Sei il mio re»

Continuerà ancora il rapporto tra Federico Pastorello e Romelu Lukaku. L’agente italiano sarà ancora il rappresentante dell’attaccante belga almeno fino ai prossimi due anni

RINNOVO − Dopo il trasferimento monstre dall’Inter al Chelsea per 115 milioni di euro, Romelu Lukaku e Federico Pastorello confermano il loro rapporto di fiducia per ancora un paio di anni. Come riporta lo stesso agente italiano su Instagram, i due staranno ancora insieme almeno fino al 2023. Pastorello dichiara di essere orgoglioso e molto felice dell’accordo. Questa la didascalia: «Orgogliosi di annunciare la proroga del contratto di rappresentanza con Romelu Lukaku. Di nuovo insieme fino al 2023!! Tu sei il mio re».

