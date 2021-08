Inter, Dzeko primo colpo, adesso il secondo. A destra, Dumfries il preferito

Dopo aver assestato il primo colpo Dzeko, l’Inter sta lavorando per il secondo in attacco. I nomi sono i soliti, con un occhio anche a due dall’estero. A destra, Dumfries è la priorità

ATTACCO − L’Inter non comprerà soltanto Edin Dzeko in attacco. Infatti, i nerazzurri vogliono rinforzare la linea offensiva, indebolita dalla partenza di Romelu Lukaku, con due centravanti. L’attaccante bosniaco ha svolto tutte le visite di rito e sta per recarsi ad Appiano Gentile (vedi video) ma, intanto, gli uomini mercato interisti stanno lavorando per trovare un altro giocatore in avanti. I nomi più caldi rimangono quelli di Duvan Zapata e Joaquin Correa. Come riporta Fabrizio Romano, sono vive anche se più indietro, le piste Marko Jovic del Real Madrid e Moise Kean dell’Everton. Quanto a Zapata, per lasciarlo partire l’Atalanta dovrà trovare prima un sostituto; mentre Correa rimane un giocatore che piace molto a Simone Inzaghi.

ESTERNI − Quanto al capitolo esterni, l’Inter vorrebbe fare un colpo anche a destra per sopperire alla partenza di Achraf Hakimi. Il nome preferito è quello di Denzel Dumfries, per il quale il Psv Eindhoven chiede una cifra intorno ai 18 milioni di euro. È ancora viva, comunque, anche la pista Nahitan Nandez anche se c’è ancora distanza tra le parti.

Fonte: Sky Sport 24 − Fabrizio Romano