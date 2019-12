VIDEO – Godin, Natale in Uruguay ma testa all’Inter: al lavoro per Conte!

Godin è in Uruguay per festeggiare il Natale con la famiglia (QUI), nonostante questo segue la tabella di marcia assegnata dallo staff di Conte con la mente verso la ripresa della stagione dell’Inter. Il difensore ha postato un video sui propri canali social

TABELLA DI MARCIA RISPETTATA – Diego Godin si gode le vacanze di Natale a casa sua ma non dimentica l’Inter. Il numero 2 nerazzurro, infatti, segue il piano di allenamento preparato dallo staff di Antonio Conte per tutti i calciatori della rosa. L’ex capitano dell’Atletico Madrid, nello specifico, lo fa in un centro sportivo di Montevideo in Uruguay. Di seguito il post su Twitter: “Ci si allena sempre!“.