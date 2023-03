VIDEO – Galante alla semifinale di Coppa Italia: «Forza Inter Women!»

Galante esprime il suo sostegno all’Inter Women per la semifinale d’andata di Coppa Italia Femminile contro la Juventus. Anche l’ex nerazzurro fa il tifo per la squadra di Guarino allo stadio KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano. Di seguito il video pubblicato dai profili social del club interista.

