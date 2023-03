Monza-Empoli, le formazioni ufficiali: in campo due prestiti dell’Inter

Monza ed Empoli si affronteranno alle 15.00. La formazione brianzola vuole rifarsi dopo il netto 3-0 subito contro la Salernitana. Presenti in campo due giocatori in prestito dall’Inter.

UFFICIALI – Monza ed Empoli scenderanno in campo tra poco. Le formazioni ufficiali della gara delle 15.00 sono già state comunicate. In campo ci saranno due giocatori di proprietà dell’Inter. Si tratta di Stefano Sensi che giocherà al fianco di Pessina nel centrocampo brianzolo. Tra le fila dell’Empoli ci sarà invece dal primo minuto Martin Satriano, in coppia con Ciccio Caputo e con Tommaso Baldanzi alle loro spalle. Infortunio all’ultimo per Guglielmo Vicario, che non sarà della gara per un problema al costato.

MONZA-EMPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria; Caprari, Petagna. All. Palladino

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. All. Zanetti