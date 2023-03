Inter-Lecce, ancora un’occasione per Gosens: chance per avere continuità!

L’Inter se la vedrà con il Lecce, domani alle ore 18:00 a San Siro, e avrà un’occasione ghiotta per riaccorciare sul Napoli e per riposizionarsi davanti alla Lazio in classifica. Simone Inzaghi ragiona sulle probabili formazioni e, a questo proposito, Robin Gosens va verso la seconda conquista consecutiva di una maglia da titolare.

GOSENS − L’Inter, nella giornata di domani per la 25a giornata di Serie A, ospiterà il Lecce a San Siro. Ennesima occasione da non perdere per dire la propria, in modo più convincente e netto, su questa stagione in corso. La Lazio ha battuto ieri il Napoli al Maradona e ha scavalcato momentaneamente i nerazzurri, salendo a 48 punti in classifica di Serie A. Un ulteriore eventuale passo falso potrebbe così pesare come un macigno sulla qualificazione alla Champions League per la prossima stagione (vedi articolo). Per questo motivo non è concesso sbagliare. Simone Inzaghi sta perciò ragionando sulle possibili scelte da dover compiere e Robin Gosens potrebbe conquistare, per la seconda volta consecutiva, una maglia da titolare. Stavolta contro il club salentino.

TITOLARITÀ − Nel pomeriggio di domani, a San Siro e alle ore 18:00, l’Inter scenderà in campo contro il Lecce. La società, la squadra, il mister, tutti sono stati chiamati a compiere una riflessione su ciò che non sta funzionando in questa stagione in cui il problema principale è stato quello della discontinuità. E, dopo aver perso al Dall’Ara contro il Bologna, contro la squadra di Marco Baroni si dovrà dare in campo il 110%. Simone Inzaghi, quindi, sta ragionando al meglio sulla possibile formazione da schierare in campo (vedi articolo). E a questo proposito, complici anche le condizioni di Federico Dimarco non al meglio, si potrebbe rivedere sul rettangolo verde dal 1′ Robin Gosens. Nella 24a giornata contro il Bologna il tedesco è stato uno dei pochi che ci ha creduto e che ha provato a fare di più. Ora ha perciò dinanzi a sé una nuova occasione e chissà magari anche per trovare quel gol che tanto farebbe comodo ai nerazzurri e a Simone Inzaghi.