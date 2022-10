VIDEO – Fiorentina-Inter, ultimo precedente al Franchi: trionfo in rimonta

Prosegue la marcia di avvicinamento a Fiorentina-Inter, che vedrà i nerazzurri impegnati questa sera alle 20.45 contro i viola all’Artemio Franchi. Nel video il precedente dello scorso anno giocato a Firenze: una vittoria in rimonta.

RIMONTA – Mancano poco meno di 24 ore a Fiorentina-Inter, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate all’Artemio Franchi, il 21 settembre 2021, è arrivata proprio una vittoria in rimonta per i nerazzurri. A passare in vantaggio sono i viola, che al 23′ trovano la rete con Sottil (domani assente). Un vantaggio però destinato a essere ribaltato nel secondo tempo. Le reti di Matteo Darmian, Edin Dzeko e Ivan Perisic consentono infatti ai nerazzurri di fissare il punteggio sull’1-3 e uscire dall’Artemio Franchi con il bottino pieno.

Questo il video con gli highlights del precedente giocato nella stagione 2021-2022 a Firenze, dall’account YouTube della Lega Serie A.