FOTO – Skriniar, Bastoni, Dimarco e Barella insieme ad ospiti speciali prima di Fiorentina-Inter

Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella a Firenze in vista di Fiorentina-Inter hanno incontrato i partner nerazzurri per un’esperienza incredibile. Di seguito le foto pubblicate dai profili ufficiali dell’Inter.

CON I PARTNER – In vista di Fiorentina-Inter è ricominciata la stagione dei Meet & Greet riservati ai Partner del Club: Lenovo, Pirelli, Socios, Volvo e Sixtus, hanno incontrato Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Alex Cordaz, Federico Dimarco e Milan Skriniar: “Finalmente si riparte, oggi a Firenze il Meet & Greet con i Partner nerazzurri, di nuovo in presenza. Gli ospiti di Lenovo, Pirelli, Socios, Volvo e Sixtus, hanno vissuto un’esperienza unica con i nostri giocatori in occasione di Fiorentina-Inter”.

Finalmente si riparte, oggi a Firenze il Meet & Greet con i Partner nerazzurri, di nuovo in presenza 🤩

Gli ospiti di Lenovo, Pirelli, Socios, Volvo e Sixtus, hanno vissuto un'esperienza unica con i nostri giocatori in occasione di #FiorentinaInter 🖤💙#IMPartner — Inter (@Inter) October 21, 2022

Fonte: Inter.it