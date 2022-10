Adani: «Partita che sembra scontata, ma non sarà leggera per l’Inter»

Lele Adani ha parlato in vista del match tra Fiorentina e Inter alla Bobo Tv. L’ex calciatore crede che i Viola riusciranno a fermare i ragazzi di Simone Inzaghi.

SPERANZE – Lele Adani non è convinto dell’Inter. Secondo lui il match di domani terminerà 1-1: «Io non sono convinto dei nerazzurri. Vedendo che la Fiorentina è il secondo peggior attacco e che mancherà anche Jovic sembra però scontata. Capita però quando meno te l’aspetti che ti si aprano delle speranze, che però la Fiorentina deve meritarsi. O se le merita oppure secondo me l’Inter ha nella testa le ultime due partite. Questo serve perché siamo stati giocatori, si va in campo con un’altra fiducia. Non sarà una partita leggera comunque, secondo me finisce 1-1». Questo il pensiero di Lele Adani sul match di domani.