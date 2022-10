Pistocchi: «Inter ha un’arma in più. Gara complessa per entrambe»

Durante la live Twitch sul canale PlayerWinLive, Maurizio Pistocchi (che ha parlato QUI in esclusiva anche a Inter-News.it) ha analizzato Fiorentina-Inter di questa sera. Sottolineando come i nerazzurri possano contare su un’arma in più.

GARA COMPLICATA – Fiorentina-Inter è sicuramente una sfida, come sempre, affascinante. Proprio di questo ha parlato Maurizio Pistocchi, con una disamina sulla gara di questa sera: «Quella tra Fiorentina e Inter è sempre stata molto complessa. I nerazzurri hanno sempre avuto difficoltà. Le squadre di Italiano giocano molto sugli esterni e sono difficili da affrontare. È una partita chiave per entrambe. La società e Commisso si aspettavano sicuramente molto di più. La difesa a tre dei nerazzurri rischia di schiacciarsi, ma ha un’arma in più: Onana. In ogni caso è una partita molto rischiosa per entrambe le squadre»