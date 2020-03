VIDEO – Eto’o, auguri Re Leone e eroe del Triplete! I 53 gol in nerazzurro

Tanti auguri a Samuel Eto’o, ex attaccante e leggenda dell’Inter del Triplete conquistato nella stagione 2009-2010, per il suo 39esimo compleanno

VIDEO – La nostra redazione, così come l’Inter, vuole augurare un felice compleanno a Samuel Eto’o, un centravanti che nessun tifoso nerazzurro potrà mai dimenticare per le tante gioie regalate. Uno dei più grandi eroi di quella stagione magica che ha portato il Triplete all’Inter. Il palmares di dell’attaccante in maglia nerazzurra fa inoltre segnare tutti i seguenti trofei: 1 campionato, 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa del mondo per Club, e 1 Champions League. A seguire il filmato con i 53 gol del camerunese tra le fila della squadra meneghina.