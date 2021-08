VIDEO – Esposito ‘emula’ l’ex Inter Quaresma: gol di Trivela, 2/2 al Basilea!

Esposito ha cominciato in maniera perfetta la sua esperienza al Basilea. L’attaccante, in prestito dall’Inter, ha di nuovo segnato (vedi articolo) e il suo gol nel 6-1 al Sion è di Trivela: come Quaresma.

CHE INIZIO! – Con Sebastiano Esposito grande protagonista il Basilea dilaga: 6-1 al Sion nell’esordio casalingo! Al 21′, già sul punteggio di 2-0, su un corner da destra battuto sul secondo palo Esposito fa sponda di testa e trova al centro Eray Comert, che mette dentro da due passi. L’attaccante in prestito dall’Inter, in un primo tempo dominato, ha anche la chance di segnare prima (su tragicomico errore della difesa ospite), ma è altruista e serve il meglio piazzato Arthur Cabral che incredibilmente manda alto a porta di fatto vuota. Quando Esposito si mette in proprio fa però benissimo: al 42′ riceve palla al limite sulla destra, due tocchi e tiro d’esterno che non lascia scampo al portiere del Sion Kevin Fickentscher. Secondo gol in due partite di Super League per lui, con una Trivela che emula l’ex Inter Ricardo Quaresma. Il Basilea è già in testa al campionato, a pari punti con lo Zurigo. Di seguito il video con gli highlights di Basilea-Sion, gol e assist di Esposito inclusi, dall’account YouTube “Fussball Club Basel”.