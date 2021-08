FOTO – Lukaku celebra dove si trova (con l’Inter): «Milano 100»

Lukaku è tornato da una settimana, dopo le vacanze a seguito degli Europei. L’attaccante belga, in attesa di riprendere gli allenamenti con l’Inter domani, celebra la città di Milano.

APPRECIATION – Romelu Lukaku è felice della città dove vive da due anni, dopo il trasferimento dal Manchester United. Le voci di mercato non sembrano toccare il belga, pronto a iniziare la sua terza stagione da numero 9 dell’Inter. In questi giorni ha continuato ad allenarsi ad Appiano Gentile, nonostante i tre giorni di riposo dati alla squadra, per rimettersi in forma. Da domani ritroverà anche Simone Inzaghi, ma intanto si diverte. “Milano 100”, il post pubblicato da Lukaku su Instagram.

