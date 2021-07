VIDEO – Esposito, gol da numero 9 col Basilea e non solo: causa autorete

Esposito protagonista assoluto nella prima giornata della Super League svizzera. L’attaccante, in prestito dall’Inter, ha propiziato entrambe le reti della vittoria del Basilea sul Grasshoppers (una sua). Ecco il video.

GRANDE INIZIO – Non poteva chiedere di meglio Sebastiano Esposito nella sua prima nella Super League, il massimo campionato svizzero. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha deciso la vittoria per 0-2 del Basilea in casa del Grasshoppers (vedi articolo). Per lui il gol al 70′, da attaccante vero con un imperioso stacco di testa, ma non solo. Al 54′ ha propiziato il vantaggio, provando a deviare una punizione da sinistra di Valentin Stocker che Leonardo Campana (dietro di lui) ha messo nella sua porta per un autogol. Di seguito il video con gli highlights di Grasshoppers-Basilea, tratto dall’account YouTube “Fussball Club Basel”.