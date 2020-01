VIDEO – Eriksen re delle punizioni: 5 magie. Erede Sneijder, urgenza Inter

Eriksen è ormai a un passo dal vestire la maglia dell’Inter, in attesa dei passaggi ufficiali e dell’arrivo del calciatore a Milano. Il centrocampista ha una caratteristica essenziale, mancante nello scacchiere nerazzurri: è uno specialista dei calci di punizioni. Analizziamo il possibile impatto e il paragone con Sneijder in video

NUOVA ARMA – L’arrivo di Christian Eriksen porta un nuova soluzione nell’Inter di Antonio Conte: la capacità di gestire al meglio i calci di punizione diretti. Negli ultimi anni, diversi calciatori si sono alternati, da Brozovic a Sensi e Biraghi nell’ultimo periodo, ma nessuno ha mai dato la sensazione di essere letale da calcio piazzato. In carriera, invece, il trequartista in arrivo dal Tottenham ha fatto dei freekicks una caratteristica principale. Il danese, già in tanti commenti e paragoni dei tifosi, potrebbe rappresentare il vero erede di Wesley Sneijder in questo fondamentale. Vediamo cinque delle sue magie da calcio piazzato in video, a partire dagli esordi in carriera.

Video pubblicato dal profilo YouTube Will Fletcher