De Grandis: “Moses e Young? Sono giocatori tarati per lo scudetto”

Stefano De Grandis, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato negli studi di “Sky Sport 24”, assieme agli altri ospiti coinvolti. Focus sullo scoppiettante mercato dell’Inter, con Victor Moses e Ashley Young già approdati alla corte di Antonio Conte.

PROMOSSI – L’Inter di Antonio Conte ha messo decisamente le cose in chiaro durante la corrente sessione di mercato. Una campagna invernale che ha regalato due nomi già pronti, come Victor Moses e Ashley Young. Stefano De Grandis ha commentato così, negli studi di “Sky Sport 24”, l’arrivo dei due esterni di fascia dalla Premier League: «Credo che Conte abbia scelto dei giocatori voluti fortemente e tarati per le prossime competizioni dell’Inter: lo scudetto quest’anno e la Champions League l’anno prossimo. Penso anche a Christian Eriksen, ma soprattutto ai calciatori che lui ha già avuto, come Moses e Olivier Giroud, che credo siano quelli più in palla fisicamente, con meno bisogno di rodaggio».