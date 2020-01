Nicola: “Cambi in attacco? Tutti utili, ma il Genoa valuta. Su Pinamonti…”

Condividi questo articolo

Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 e il punto conquistato dal Genoa contro la Fiorentina. L’allenatore ha parlato dell’abbondanza in attacco e delle possibili partenze (vedi i possibili scenari su Andrea Pinamonti con l’Inter che attende per il riscatto). Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “Tuttomercatoweb”

DAL CAMPO AL MERCATO – Davide Nicola ha parlato delle sue scelte in attacco e dei possibili scenari di mercato in casa Genoa, con l’Inter spettatrice interessata: «Come ha visto Favilli? Abbiamo giocatori che hanno determinate caratteristiche, anche Pinamonti e Destro, con quest’ultimo che sta lavorando tanto per giocare. Dobbiamo cambiare registro su questa mentalità. Nonostante le due punte iniziali stessero facendo bene, abbiamo cambiato proprio per dimostrare questo. Cambi in attacco segnale per il mercato? Nessun segnale. Io ho quattro punte quasi centrali e due mezze punte. Sto cercando di tenere tutti motivati e utili alla causa. Se lo comprendono, possono determinare anche giocando meno. Con la società stiamo valutando come alzare la qualità della rosa, rispetto a giocatori che hanno anche la voglia di giocare altrove. Valuteremo dove c’è abbondanza e in altri dove non c’è».