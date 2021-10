VIDEO – Empoli-Inter, l’ultimo precedente: Keita sbanca il Castellani

In attesa di Empoli-Inter di domani, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre in campionato allo stadio Castellani, terminato con il punteggio di 0-1. Massimo risultato con il minimo sforzo grazie alla rete di Keita Baldé.

ULTIMO PRECEDENTE – Il 29 dicembre 2018 al Castellani va in scena Empoli-Inter, l’ultimo precedente giocato in campionato dalle due squadre. Massimo risultato con il minimo sforzo per la squadra allora allenata da Luciano Spalletti. Nella trasferta in Toscana decide infatti una rete di Keita Baldé che – con questo 0-1 – permette ai nerazzurri di conquistare il decimo punto in quattro partite.

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – grazie al canale YouTube ufficiale della società nerazzurra – l’ultimo Empoli-Inter giocato in campionato e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 20.45.