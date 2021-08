VIDEO IN – Dumfries all’Inter, conclusa l’idoneità sportiva al CONI. Ora firma!

Dumfries è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il laterale olandese ha appena finito l’idoneità sportiva al CONI e ora andrà in sede per la firma sul contratto. Ecco il video dal nostro inviato.

TUTTO PRONTO – Manca solo l’ultimo passo per Denzel Dumfries all’Inter: la firma sul contratto. Il laterale olandese, preso dal PSV Eindhoven per una cifra complessiva di quindici milioni di euro, ha appena lasciato il CONI. Per lui completata l’idoneità sportiva, dopo le visite mediche già svolte in mattinata. Adesso andrà in sede, dove firmerà il suo nuovo contratto. Per ora non ha rilasciato dichiarazioni. Possibile che l’ufficialità arrivi già nella giornata di oggi, ma intanto l’iter è concluso. Di seguito il video dell’uscita di Dumfries, che si è anche fermato per alcuni selfie e autografi coi tifosi presenti, dall’inviato di Inter-News.it sul posto Roberto Balestracci.