Lautaro Martinez, lieve risentimento muscolare: le sue condizioni

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha avuto un lieve risentimento muscolare: le ultime sul giocatore della squadra nerazzurra.

CONDIZIONI – Secondo quanto riportato da “Sky Sport 24”, Lautaro Martinez è stato sottoposto nella giornata odierna a dei controlli che hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo psoas. L’attaccante argentino verrà valutato ci giorno in giorno. Il giocatore salterà comunque la prima giornata contro il Genoa per squalifica. Si tenterà di recuperarlo per la seconda giornata contro il Verona, tra due settimane.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com