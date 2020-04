VIDEO – Djorkaeff-Zamorano, poi sinfonia Ganz: col Milan è euforia Inter!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 13 aprile 1997. Il derby di ritorno col Milan si chiude sul 2-0 per i nerazzurri al 45′: in rete Djorkaeff su rigore, raddoppio di Zamorano. Nella ripresa un’azione straordinaria porta al 3-0 di Ganz. A nulla serve la rete di Baggio sul finire di gara.

LETALE – Come ogni derby che si rispetti, anche Inter-Milan del 13 aprile 1997 si apre con le squadre coperte. I fianchi iniziano però a scoprirsi presto, ed entrambe le squadre sfiorano il vantaggio. Roberto Baggio segna lo 0-1 per i rossoneri da posizione in fuorigioco: gol annullato, partita ancora sullo 0-0. Dopo alcune fiammate nerazzurre, al 32′ arriva il vantaggio dell’Inter. Maurizio Ganz viene atterrato in area da Coco, e Youri Djorkaeff trasforma il rigore. Al 43′ arriva anche il raddoppio: Ivan Zamorano si incunea perfettamente in area su un corner dalla sinistra, e non lascia scampo. All’intervallo, l’Inter è in vantaggio 2-0. L’arrembante Milan di inizio gara è scomparso, e al 57′ arriva il 3-0 nerazzurro. Javier Zanetti vanifica un attacco rossonero, e assieme a Djorkaeff e Alessandro Pistone organizza una perfetta transizione. In pochi passaggi l’Inter si trova dall’altra parte del campo. Ganz è bravissimo a impattare di testa il cross di Zanetti, per la terza rete. La gara è chiusa, e a nulla vale il gol di Baggio all’88’. L’Inter conquista il derby col punteggio di 3-1. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara: