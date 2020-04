Musso, derby tra Inter e Milan in un...

Musso, derby tra Inter e Milan in un caso. Udinese fissa prezzo: lo scenario

Condividi questo articolo

Possibile sfida di calciomercato tra Inter e Milan per il portiere dell’Udinese, Juan Musso, con i rossoneri che potrebbero dar battaglia ai nerazzurri

TWEET – Lo rende noto la radio argentina Racing Es Rock che sul proprio account Twitter pubblica il seguente messaggio. “All’interesse dell’Inter per Juan Musso si aggiunge quello del Milan. I rossoneri hanno in lista l’ex Racing in caso di vendita di Gianluigi Donnarumma. L’Udinese lo valuta 30 milioni di euro“.