VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Milan 1-2 (4/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo l’1-2 contro il Milan del 17 ottobre 2020.

PRIMA SCONFITTA – Alla quarta giornata della Serie A 2020/21 arriva la prima (di solo tre) sconfitte per i futuri Campioni d’Italia. Al rientro dalla pausa nazionali, l’Inter perde 1-2 contro il Milan, dopo cinque anni senza sconfitte nel derby. Zlatan Ibrahimovic sfrutta benissimo una giornata completamente negativa di Aleksandar Kolarov, e firma il doppio vantaggio rossonero. Al 13′ trasformando un rigore causato da un intervento errato del serbo, e tre minuti dopo trovando un tap in dopo essersi liberato ancora dell’ex Roma. Al 29′, col più facile dei tocchi ravvicinati, Romelu Lukaku accorcia il risultato, segnando nel terzo derby consecutivo. Per tutto il secondo tempo la gara mostra solo i colori nerazzurri, ma la squadra di Antonio Conte non riesce a trovare il meritato pareggio. Sul finale ci sarebbe anche un rigore su Lukaku, che parte però in fuorigioco, vanificando il tutto. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.